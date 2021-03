La promessa di Reilly Opelka ad un tifoso

Reilly Opelka non nasconde la sua preoccupazione per il momento che sta vivendo il tennis. Molto attivo sui social network, il tennista americano ha riflettuto sull’impatto che la pandemia sta avendo sui giocatori ma anche sui tifosi. Il gigante americano ha detto che “il tennis sta sanguinando”, ma il gesto più eclatante è arrivato dopo che un fan ha condiviso la sua storia.

“Ho superato il mio budget per vedere quattro giornate nei primi giorni di Indian Wells nel 2018. E tutto questo mentre dormivo nella mia auto invece di stare in un hotel con dei prezzi gonfiati nella zona e poi ho comprato i biglietti più economici per lo stadio”, ha detto il fan.

La risposta di Opelka è arrivata accompagnata da una promessa. “Questi sono i tifosi per cui giochiamo. Ti darò i biglietti per Indian Wells quando ci sarà il pubblico. Seguimi, così posso mandarti un messaggio e possiamo coordinare il tutto quando questo accadrà”, ha promesso l’americano.