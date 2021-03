ATP 250 di Buenos Aires: Marco Cecchinato sconfitto in tre set da Laslo Djere

Marco Cecchinato viene eliminato al primo turno dell’ATP 250 di Buenos Aires ($356.035, terra rossa).

Il tennista palermitano è stato sconfitto con il punteggio finale di 6-7 (4) 6-2 6-3 in 2 ore e 16 minuti di gioco, dal tennista serbo Laslo Djere, n. 60 ATP.

Partita molto nervosa e non spettacolare. Il caldo ha parecchio influito sulla prestazione di entrambi, infatti dal secondo set in poi i due tennisti hanno iniziato ad accusare la fatica. Cecchinato lamentava più volte di non sentirsi al meglio fisicamente, mentre Djere ha avuto qualche problema alla coscia sul finire del terzo set.

Il serbo è stato sicuramente più solido del tennista italiano e sulla lunga distanza ha avuto la meglio grazie alla sua maggiore lucidità mentale e atletica e alla maggiore freddezza nei momenti centrale del secondo e terzo set, decisivi per l’economia finale della partita. Trasferta sudamericana, purtroppo, sin qui deludente per Marco.

La cronaca.

Primo Set: Djere andava avanti un break sul 4-3, strappando a 0 il servizio a Cecchinato. L’azzurro però reagiva prontamente e realizzava l’immediato contro break alla seconda opportunità, pareggiando i conti sul 4-4. Il set si decideva al tie break, dove su undici punti ben otto erano realizzati con dei mini break. Il set se lo aggiudicava il tennista palermitano per 7 punti a 4, chiudendo con una volèè di diritto.

Secondo Set: Djere dominava il set, mettendo sin da subito le cose in chiaro con il break conquistato nel secondo gioco che lo portava avanti sul 2-0 e servizio. Sotto 2-5 e servizio Cecchinato, il serbo approfittava di un doppio fallo dell’azzurro per conquistare al secondo set point la seconda partita per 6 giochi a 2.

Terzo Set: Come nel secondo set Djere si portava avanti sul 2-0 e servizio dopo aver ottenuto il break. Marco, però, operava l’immediato contro break riportandosi sotto sull’1-2. Nel quinto gioco arrivava la svolta del set e dell’intero incontro Laslo, strappava a 15 la battuta a Cecchinato, conducendo per 4-2 e servizio. Chiamato a servire per il set sul 5-3 il serbo con uno splendido rovescio lungolinea al primo set point conquistava per 6-3 la terza partita e l’incontro.

ATP ATP Buenos Aires Cecchinato M. Cecchinato M. 7 2 3 Djere L. Djere L. 6 6 6 Vincitore: Djere L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Djere L. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Cecchinato M. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Djere L. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Cecchinato M. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Djere L. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Cecchinato M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Djere L. 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Cecchinato M. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Djere L. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Cecchinato M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Djere L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Cecchinato M. 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Djere L. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Cecchinato M. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Djere L. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Cecchinato M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Djere L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 Djere L. 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Cecchinato M. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Djere L. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Cecchinato M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Djere L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Cecchinato M. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Djere L. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Cecchinato M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Djere L. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Cecchinato M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Djere L. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3 Ace 13 Doppi falli 352% % primo servizio 70%65% % di punti vinti su primo servizio 66%44% % di punti vinti su secondo servizio 75%2/5 Break point 5/71 Tiebreak vinti 030 Punti vinti in risposta 4077 Punti vinti 9912 Giochi vinti 182 N. max giochi vinti di fila 45 N. max punti vinti di fila 847 Punti vinti al servizio 599 Giochi vinti al servizio 13

Luigi Calvo