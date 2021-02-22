Italiane nei tornei ITF: I risultati di Lunedì 22 Febbraio 2021

Lucrezia Stefanini nella foto
W15 Antalya – 2nd Round Q
Gloria Ceschi vs [13] Mariana Drazic ore 11:00
ITF Antalya
G. Ceschi
0
M. Drazic [13]
0
Costanza Traversi vs Nikola Daubnerova ore 11:00
ITF Antalya
C. Traversi
0
N. Daubnerova
0
[3] Lisa Pigato vs Nicole Khirin 3 incontro dalle 11:00
ITF Antalya
L. Pigato [3]
0
N. Khirin
0
Ilay Yoruk vs [9] Nuria Brancaccio 2 incontro dalle 11:00
ITF Antalya
I. Yoruk
0
N. Brancaccio [9]
0
[2] Manca Pislak vs Enola Chiesa 2 incontro dalle 11:00
ITF Antalya
M. Pislak [2]
0
E. Chiesa
0
W15 Sharm El Sheikh – 2nd Round Q
Sara Donnini vs Sveva Mazzari ore 10:30
ITF Sharm El Sheikh
S. Donnini
0
S. Mazzari
0
Sem Wensveen vs Valentina Gaggini Non prima delle 11:30
ITF Sharm El Sheikh
S. Wensveen
0
V. Gaggini
0
[3] Lauren Proctor vs Giuliana Bestetti Non prima delle 11:30
ITF Sharm El Sheikh
L. Proctor [3]
0
G. Bestetti
0
W15 Monastir – 2nd Round Q
[4] Angelica Raggi vs Milana Zhabrailova Non prima delle 11:00
Il match deve ancora iniziare
[7] Karola Patricia Bejenaru vs [10] Chiara Catini Non prima delle 10:00
ITF Monastir
K. Bejenaru [7]
0
C. Catini [10]
0
W25 Boca Raton – 1st Round Q
Lucrezia Stefanini vs [11] Hanna Chang ore 16:00
Il match deve ancora iniziare
W25 Poitiers 25000 – 1st Round Q
[8] Camilla Rosatello vs Alice Robbe ore 09:30
ITF Poitiers
C. Rosatello [8]
30
6
2
A. Robbe•
40
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Robbe
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
C. Rosatello
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
A. Robbe
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Rosatello
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
A. Robbe
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 5-2
C. Rosatello
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
4-1 → 5-1
A. Robbe
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
A. Robbe
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
C. Rosatello
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Martina Spigarelli vs [9] Estelle Cascino Non prima delle 11:30
Il match deve ancora iniziare
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