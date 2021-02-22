Italiane nei tornei ITF Copertina, WTA

Italiane nei tornei ITF: I risultati di Lunedì 22 Febbraio 2021

22/02/2021 10:12 Nessun commento
Lucrezia Stefanini nella foto
Lucrezia Stefanini nella foto

TUR W15 Antalya – 2nd Round Q
Gloria Ceschi ITA vs [13] Mariana Drazic CRO ore 11:00

ITF Antalya
G. Ceschi
0
M. Drazic [13]
0
Mostra dettagli

Costanza Traversi ITA vs Nikola Daubnerova SVK ore 11:00

ITF Antalya
C. Traversi
0
N. Daubnerova
0
Mostra dettagli

[3] Lisa Pigato ITA vs Nicole Khirin ISR 3 incontro dalle 11:00

ITF Antalya
L. Pigato [3]
0
N. Khirin
0
Mostra dettagli

Ilay Yoruk TUR vs [9] Nuria Brancaccio ITA 2 incontro dalle 11:00

ITF Antalya
I. Yoruk
0
N. Brancaccio [9]
0
Mostra dettagli

[2] Manca Pislak SLO vs Enola Chiesa ITA 2 incontro dalle 11:00

ITF Antalya
M. Pislak [2]
0
E. Chiesa
0
Mostra dettagli


EGY W15 Sharm El Sheikh – 2nd Round Q
Sara Donnini ITA vs Sveva Mazzari ITA ore 10:30

ITF Sharm El Sheikh
S. Donnini
0
S. Mazzari
0
Mostra dettagli

Sem Wensveen NED vs Valentina Gaggini ITA Non prima delle 11:30

ITF Sharm El Sheikh
S. Wensveen
0
V. Gaggini
0
Mostra dettagli

[3] Lauren Proctor USA vs Giuliana Bestetti ITA Non prima delle 11:30

ITF Sharm El Sheikh
L. Proctor [3]
0
G. Bestetti
0
Mostra dettagli


TUN W15 Monastir – 2nd Round Q
[4] Angelica Raggi ITA vs Milana Zhabrailova RUS Non prima delle 11:00

Il match deve ancora iniziare

[7] Karola Patricia Bejenaru ROU vs [10] Chiara Catini ITA Non prima delle 10:00

ITF Monastir
K. Bejenaru [7]
0
C. Catini [10]
0
Mostra dettagli


USA W25 Boca Raton – 1st Round Q
Lucrezia Stefanini ITA vs [11] Hanna Chang USA ore 16:00

Il match deve ancora iniziare


FRA W25 Poitiers 25000 – 1st Round Q
[8] Camilla Rosatello ITA vs Alice Robbe FRA ore 09:30

ITF Poitiers
C. Rosatello [8]
30
6
2
A. Robbe
40
2
0
Mostra dettagli

Martina Spigarelli ITA vs [9] Estelle Cascino FRA Non prima delle 11:30

Il match deve ancora iniziare

TAG: