Challenger Nur Sultan: Il Tabellone Principale. Nessun italiano ai nastri di partenza

Challenger Nur Sultan – indoor hard – $104,160

(1) Kukushkin, Mikhail vs McDonald, Mackenzie

Istomin, Denis vs (WC) Yevseyev, Denis

Ferreira Silva, Frederico vs Ofner, Sebastian

Qualifier/Special Exempt vs (8) Rola, Blaz

(3) Stebe, Cedrik-Marcel vs Zuk, Kacper

Qualifier/Special Exempt vs Grenier, Hugo

Qualifier/Special Exempt vs Gojo, Borna

Qualifier/Special Exempt vs (5) Laaksonen, Henri

(7) Klizan, Martin vs (WC) Skatov, Timofey

Popko, Dmitry vs Qualifier/Special Exempt

Muller, Alexandre vs Schnur, Brayden

(WC) Tashbulatov, Dostanbek vs (4) Gunneswaran, Prajnesh

(6) Rodionov, Jurij vs Lenz, Julian

Ito, Tatsuma vs Qualifier/Special Exempt

Polansky, Peter vs Marterer, Maximilian

Machac, Tomas vs (2) Donskoy, Evgeny