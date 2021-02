WTA 250 Phillip Island Trophy (Melbourne): La finale è tra Kasatkina vs Bouzkova. La Andreescu spreca due palle match (Video)

La Andreescu lotta per quasi tre ore e mezza, ma alla fine si arrende 7-5 al terzo set contro Bouzkova. Kasatkina supera Collins in tre set e torna in finale dopo due anni e mezzo.

Ritornando al match della canadese, Bianca non è riuscita a spuntarla e ha ceduto dopo quasi tre ore e mezza contro Maria Bouzkova, sprecando anche due match point nel terzo parziale.

WTA 250 – SINGOLARE: Melbourne (Phillip Island Trophy) (Australia), cemento – Semifinali

03:00 Collins D. R. (Usa) – Kasatkina D. (Rus)

04:30 Bouzkova M. (Cze) – Andreescu B. V. (Can)



WTA 250 – DOPPIO: Melbourne (Phillip Island Trophy) (Australia) – Semifinali, cemento

01:00 Ninomiya M./Wang Y. – Blinkova A./Potapova A.

06:00 Raina A./Rakhimova K. – Jones F./Podoroska N.