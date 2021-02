La sconfitta di Nadal assicura il record di Djokovic: l’8 marzo supererà Federer per settimane da n.1

Una delle concause della clamorosa sconfitta di Rafa Nadal per mano di Tsitsipas oggi a Melbourne, è assicurare un prestigioso record assoluto al grande rivale Novak Djokovic. Il serbo infatti il prossimo 8 marzo sarà per la 311esima settimana in vetta al ranking ATP, superando così le 310 settimane di Roger Federer. A Roger resta il primato (non facilmente superabile, ma lo si pensava anche per le 310 settimane complessive!) di settimane consecutive al n.1: 237, tra il 2 febbraio 2004 e il 17 agosto 2008.

Ecco il tweet di ATP Media che certifica il prossimo nuovo primato per Djokovic

World No. 6 @StefTsitsipas rallies from 2 sets down to defeat No. 2 Rafael Nadal and set #AusOpen SF vs. @DaniilMedwed on Friday.

With Nadal’s loss, @DjokerNole will celebrate his 311th week as World No. 1 on 8 March, passing Roger Federer for the all-time record.

— ATP Media Info (@ATPMediaInfo) February 17, 2021