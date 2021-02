Grigor Dimitrov e i problemi fisici oggi a Melbourne: “oggi non riuscivo nemmeno a mettermi i calzini prima della partita”

Grigor Dimitrov ha perso un’enorme opportunità di tornare alle semifinali di un torneo del Grande Slam – sarebbe stato il quarto della sua carriera – quando ha perso stamane contro Aslan Karatsev a Melbourne, in una partita in cui è apparso visibilmente limitato fisicamente, con problemi alla schiena. La situazione ha sorpreso chi guardava – il bulgaro sembrava in forma fino a questo incontro – ma è stata chiarita dall’ex top tre in conferenza stampa.

“Non ha senso nascondere qualcosa che è evidente. Ho iniziato a soffrire di spasmi alla schiena ieri, assolutamente dal nulla. Ho cercato di fare quello che potevo per essere pronto, ma oggi non riuscivo nemmeno a mettermi i calzini prima della partita. Da quel momento ho capito che sarebbe stata dura per me”, ha detto ai giornalisti.

Dimitrov ha spiegato ulteriormente il motivo per cui non ha mollato durante l’incontro. “Non mi piace rinunciare. Forse ho causato danni maggiori, ma sono testardo, mi piace competere. Quando sei in campo non sei sempre illuminato, non stai sempre pensando bene o facendo ciò che è meglio per te. Mi è successo così oggi”.