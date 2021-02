Tiafoe furioso: “Djokovic non aveva bisogno di questo tipo di aiuto”

Quando Frances Tiafoe stava servendo nel quarto set contro Novak Djokovic nel secondo turno degli Australian Open, è arrivato un momento controverso e forse decisivo per la partita.

Erano sul 3-3 30 pari, e il numero 60 ATP aveva già ricevuto un avvertimento per aver superato i 25 secondi al servizio. L’arbitro Damien Dumusois ha dato un altro warning all’americano che a quel punto ha perso la prima di servizio e poco dopo ha ceduto la battuta e anche il set e la partita per 6-3.

“Quando ci siamo salutati a rete si è persino scusato con me. Bene, ma dobbiamo parlare di questo. Capisco che i raccattapalle non tocchino gli asciugamani, ma poi devono dare più tempo tra un punto e l’altro, soprattutto su un campo come la Rod Laver Arena. Non sto sprintando per l’asciugamano dopo un punto lungo. Mi sembra che questo abbia cambiato il match onestamente e che poi sia scappato via. Complimenti a lui, ma è stata una fine terribile per un incontro di alta qualità. Se l’avessi potuta gestirla meglio? forse si. Ma mi ha spiazzato.

Stavo combattendo contro il numero uno del mondo, non aveva bisogno di questo tipo di aiuto”, ha criticato l’americano, numero 60 ATP.

Ciò che ha irritato ancora di più Tiafoe sono state le chiamate elettroniche con cui non era spesso d’accordo, tanto che è completamente contrario al sistema completamente computerizzato senza giudici di linea. “È una cosa… orribile. Lo odio, non lo sopporto. Novak stava anche ridendo su uno dei punti perché ha servito così tanto fuori e ho detto ‘bello scherzo’. Ci vorrà un po’ per abituarsi, ma non sono un fan. Spendono migliaia di dollari e poi c’è un guasto al sistema? Ma va bene, non cambieranno nulla perché Frances Tiafoe ha detto qualcosa”, ha dichiarato l’americano, proprio mentre la conferenza stampa stava finendo.