Victoria Azarenka dopo la sconfitta agli Australian Open: ” Il problema più grande è stato quello di non avere mai la possibilità di stare all’aria aperta. Questo è stato davvero un forte svantaggio”

Victoria Azarenka, due volte trionfatrice in Australia nel 2012 e 2013 è stata eliminata al primo turno degli Australian Open dalla statunitense Jessica Pegula, n.61 del mondo che si è imposta per 7-5 6-4.

La bielorussa ha imputato la sua sconfitta alla difficile preparazione svolta in condizione di stretta quarantena. “È stata la migliore preparazione per me? No! non ho potuto giocare come volevo. È difficile da accettare la cosa.”

“Il modo più creativo di allenarsi era quello di colpire la palla contro il muro e i cuscini. Non funzionava bene però. Credo che la problematica maggiore per me sia stata il non avere la possibilità di prendere aria all’aperto. Questo ha fatto davvero la differenza”