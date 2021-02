Jannik Sinner: “Shapovalov ha meritato di vincere” (con il video della partita)

Jannik Sinner: “È stata una partita dura per entrambi. Denis oggi ha servito meglio di me e ha risposto meglio di me nei momenti importanti. Shapovalov ha meritato la vittoria”.

“È vero, ho cominciato a sentirmi stanco dopo un po’. Ma devo imparare a convivere anche con questo aspetto, perché se arrivi a giocare i quarti o la semifinale di un grande torneo sei stanco per forza. Quindi in ogni caso c’è una lezione da imparare”.

“Le due settimane di allenamento con Rafa. Credo che da lui posso apprendere tanto su come stare in campo con la giusta mentalità”.

“Onestamente non so cosa possa darmi questa partita di positivo. Sicuramente qualcosa c’è, ma devo ancora trovarlo.

Non penso ai record, penso solo a migliorare, ma anche nei giorni brutti come oggi cerco di tirare fuori cose positive”.