Australian Open: Stefano Travaglia eliminato al primo turno contro Frances Tiafoe

Termina al primo turno l’avventura di Stefano Travaglia nel primo Grand Slam dell’anno, gli Australian Open. Il tennista italiano è stato battuto in tre set, punteggio finale 7-6 (5) 6-2 6-2 in 1 ora e 51 minuti di gioco, dallo statunitense Frances Tiafoe numero 64 del ranking ATP.

Dopo l’ottimo inizio di stagione con i quarti di finale ad Antalya e soprattutto la finale conquistata all’ATP 250 Great Ocean Open di Melbourne, disputata ieri e persa con il connazionale Jannik Sinner, oggi per il marchigiano c’è stato poco da fare.

Complice la fisiologica stanchezza dopo le fatiche di ieri, Stefano ha dovuto alzare bandiera bianca dinanzi a un avversario riposato e tirato a lucido per l’appuntamento Slam.

Nel primo set tanto equilibrio in campo con ben sei break a caratterizzarne l’andamento. Come ogni set equilibrato si è risolto al tiebreak. Purtroppo per l’azzurro, il tiebreak veniva dominato da Tiafoe senza grossi patemi, conquistato con il punteggio di 7 punti a 5.

Nel secondo set il tennista del Maryland partiva forte conquistando in apertura il break. Tiafoe, dopo essersi portato sul 4-0, chiudeva la seconda frazione di gioco sul punteggio di 6-2.

Nella partita finale il match seguiva lo stesso andamento del secondo set, con Tiafoe che senza grosse difficoltà si issava sul 4-0. L’azzurro provava a rientrare conquistando con merito un contro break, ma l’americano ne aveva di più e il marchigiano andava ko definitivamente, perdendo per 6-2 il terzo set e l’incontro.