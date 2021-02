Challenger Potchefstroom: Il Main draw. Nessun azzurro al via. Guida il seeding l’indiano Gunneswaran

Challenger POTCHEFSTROOM I ZAF, South Africa (H)/80 ($)

(1) Gunneswaran, Prajnesh vs Kuzmanov, Dimitar

Qualifier vs Benchetrit, Elliot

(WC) Montsi, Khololwam vs (PR) Cagnina, Julien

(PR) Brooksby, Jenson vs (6) Ilkel, Cem

(4) Clarke, Jay vs Blanch, Ulises

Tseng, Chun-hsin vs Santillan, Akira

Menendez-Maceiras, Adrian vs Gabashvili, Teymuraz

Qualifier vs (5) Schnur, Brayden

(7) Polansky, Peter vs Galovic, Viktor

Lamasine, Tristan vs (WC) Hunter, Vaughn

Qualifier vs Kuhn, Nicola

Grenier, Hugo vs (3) Huesler, Marc-Andrea

(8) Cid Subervi, Roberto vs Krstin, Pedja

Qualifier vs Kolar, Zdenek

(WC) Arends, Robbie vs Quiroz, Roberto

Blancaneaux, Geoffrey vs (2) Bonzi, Benjamin