Australian Open: Il programma completo di Lunedì 08 Febbraio 2021. In campo 5 azzurri. Sinner e Travaglia nella mattinata italiana

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Pavlyuchenkova vs (3) N. Osaka

L. Siegemund vs (10) S. Williams

(3) D. Thiem vs M. Kukushkin

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(WC) L. Cabrera vs (2) S. Halep

(1) N. Djokovic vs J. Chardy

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

K. Flipkens vs V. Williams

B. Pera vs (23) A. Kerber

M. Giron vs (6) A. Zverev (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(Q) G. Minnen vs (9) P. Kvitova

(11) D. Shapovalov vs J. Sinner

John Cain Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

(17) S. Wawrinka vs P. Sousa

M. Doi vs A. Tomljanovic

(8) B. Andreescu vs (LL) M. Buzarnescu (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

(Q) F. Ferreira Silva vs N. Kyrgios (Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00))

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

F. Coria vs (14) M. Raonic

(15) I. Swiatek vs A. Rus

(27) O. Jabeur vs A. Petkovic (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

K. Nishikori vs (15) P. Carreno Busta (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

C. Moutet vs J. Millman

(19) M. Vondrousova vs R. Peterson

(18) G. Dimitrov vs M. Cilic

(7) A. Sabalenka vs V. Kuzmova

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

Z. Diyas vs T. Zidansek

(WC) A. Bolt vs N. Gombos

(32) V. Kudermetova vs M. Kostyuk (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

F. Tiafoe vs S. Travaglia (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))

Court 6 – Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00)

M. Kecmanovic vs K. Majchrzak

F. Delbonis vs J. Londero (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) R. Marino vs (WC) K. Birrell

(Q) M. Hibi vs (LL) A. Schmiedlova

(LL) D. Dzumhur vs J. Duckworth

(Q) E. Ymer vs (8) D. Schwartzman (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

Y. Shvedova vs C. Giorgi

(Q) S. Errani vs (30) Q. Wang

(25) B. Paire vs E. Gerasimov (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

Y. Sugita vs (Q) B. Tomic

Court 10 – Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00)

G. Mager vs (Q) A. Karatsev

(Q) K. Coppejans vs J. Vesely (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

R. Opelka vs Y. Lu

(Q) T. Babos vs (LL) Y. Bonaventure

A. Bedene vs A. Bublik

A. Cornet vs (Q) V. Savinykh

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(10) G. Monfils vs E. Ruusuvuori

S. Hsieh vs (Q) T. Pironkova

(24) A. Riske vs A. Potapova (Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))

(LL) C. Stebe vs (20) F. Auger-Aliassime (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

N. Stojanovic vs I. Begu

M. Fucsovics vs (WC) M. Polmans

D. Koepfer vs (LL) H. Dellien

V. Zvonareva vs (17) E. Rybakina (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

Court 15 – Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00)

A. Ramos-Vinolas vs (27) T. Fritz

V. Gracheva vs A. Blinkova (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

(LL) T. Daniel vs (Q) M. Cressy

Court 16 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(32) A. Mannarino vs D. Novak

K. Boulter vs D. Kasatkina

F. Ferro vs K. Siniakova (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

(Q) S. Stakhovsky vs (23) D. Lajovic

Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

P. Hercog vs C. Garcia

Y. Nishioka vs P. Martinez

Y. Uchiyama vs (29) U. Humbert

P. Tig vs S. Cirstea (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))