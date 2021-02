ATP Melbourne (Murray River Open): Tris di successi azzurri. Vittorie per Sinner, Caruso e Travaglia che volano agli ottavi di finale

Jannik Sinner approda agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Melbourne (Murray River Open). Nella notte tra martedì e mercoledì, l’azzurro ha sconfitto Aleksandar Vukic (ATP 195), dopo 66 minuti di gioco, con il punteggio di 6-2, 6-4.

Negli ottavi di finale Sinner sfiderà nella notte tra mercoledì e giovedì lo sloveno Aljaz Bedene (ATP 58).

Sinner nel primo set ha piazzato subito nel game d’apertura il break dell’1-0. L’altoatesino poi nel settimo game ha tolto nuovamente la battuta a Vukic, portandosi sul 5-2. Dopo soli 26 minuti di gioco Sinner ha trasformato il suo primo set point per il 6-2. Anche nella seconda frazione di gioco Sinner ha strappato immediatamente il turno di battuta a Vukic per l’1-0. Sinner poi ha controllato il match (non concesso neanche una palla break all’australiano) conquistando la partita per 6 a 4.

Avanza anche Salvatore Caruso. Il 28enne di Avola, n.76 ATP, ha sconfitto al secondo ostacolo per 64 67(2) 61 lo statunitense Tennys Sandgren, n.50 del ranking e nona testa di serie.

Prossimo avversario per Salvatore il serbo Miomir Kecmanovic, n.42 ATP e settima testa di serie.

Anche Stefano Travaglia approda agli ottavi di finale. Il 29enne di Ascoli Piceno, n.71 ATP, ha messo a segno un altro successo combattuto battendo in rimonta 67(7) 63 64, dopo oltre due oree di lotta, l’altro statunitense Sam Querrey, n. 51 del ranking e decima testa di serie.

Agli ottavi affronterà il vincente del match tra l’australiano Christopher O’Connel, n.121 del ranking, ed il kazako Alexander Bublik, n.45 ATP ed ottavo favorito del seeding.

ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Vukic A. Vukic A. 2 4 Sinner J. Sinner J. 6 6 Vincitore: Sinner J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Vukic A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Vukic A. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Vukic A. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 1-2 → 1-3 Vukic A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 0-2 → 1-2 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Vukic A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Vukic A. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Vukic A. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Vukic A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Sinner J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Vukic A. 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

4 Ace 52 Doppi falli 062% % primo servizio 80%61% % di punti vinti su primo servizio 74%61% % di punti vinti su secondo servizio 80%0/0 Break point 3/50 Tiebreak vinti 012 Punti vinti in risposta 2243 Punti vinti 596 Giochi vinti 121 N. max giochi vinti di fila 54 N. max punti vinti di fila 631 Punti vinti al servizio 376 Giochi vinti al servizio 9

ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Querrey S. Querrey S. 7 3 4 Travaglia S. Travaglia S. 6 6 6 Vincitore: Travaglia S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Querrey S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Travaglia S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Querrey S. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Travaglia S. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Querrey S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Querrey S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Travaglia S. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Querrey S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Querrey S. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Querrey S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Travaglia S. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Querrey S. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Querrey S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Travaglia S. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 Travaglia S. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Querrey S. 15-0 30-0 5-5 → 6-5 Travaglia S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Querrey S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Querrey S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Travaglia S. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Querrey S. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Travaglia S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Querrey S. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Travaglia S. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Querrey S. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

11 Ace 146 Doppi falli 460% % primo servizio 54%82% % di punti vinti su primo servizio 93%68% % di punti vinti su secondo servizio 53%0/6 Break point 2/61 Tiebreak vinti 029 Punti vinti in risposta 2695 Punti vinti 10314 Giochi vinti 181 N. max giochi vinti di fila 34 N. max punti vinti di fila 566 Punti vinti al servizio 7713 Giochi vinti al servizio 16

ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Caruso S. Caruso S. 6 6 6 Sandgren T. Sandgren T. 4 7 1 Vincitore: Caruso S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Caruso S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Sandgren T. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Caruso S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Sandgren T. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Caruso S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Sandgren T. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Caruso S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 1-6* 2-6* 6-6 → 6-7 Caruso S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Sandgren T. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Caruso S. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Sandgren T. 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Caruso S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Sandgren T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Caruso S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Sandgren T. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Caruso S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 1-2 → 2-2 Sandgren T. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Caruso S. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Sandgren T. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Caruso S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Sandgren T. 0-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Caruso S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Sandgren T. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Caruso S. 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Sandgren T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Caruso S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Sandgren T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Caruso S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Sandgren T. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

9 Ace 93 Doppi falli 464% % primo servizio 55%63% % di punti vinti su primo servizio 74%56% % di punti vinti su secondo servizio 44%5/6 Break point 2/100 Tiebreak vinti 135 Punti vinti in risposta 4599 Punti vinti 9518 Giochi vinti 123 N. max giochi vinti di fila 28 N. max punti vinti di fila 764 Punti vinti al servizio 5013 Giochi vinti al servizio 9