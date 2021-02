ATP Melbourne (Great Ocean Road Open) – (Murray River Open) e ATP Cup: Il programma completo di Mercoledì 03 Febbraio

ATP Cup (Australia), cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Jan-Lennard Struff vs [11] Milos Raonic

2. [6] Alexander Zverev vs [11] Denis Shapovalov

3. Doppio

4. [5] Michail Pervolarakis vs [12] John Millman (non prima ore: 07:30)

5. [5] Stefanos Tsitsipas vs [12] Alex de Minaur (non prima ore: 09:00)

6. Doppio

John Cain Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Fabio Fognini vs [10] Benoit Paire

2. [8] Matteo Berrettini vs [10] Gael Monfils

3. Doppio

4. [4] Andrey Rublev vs [9] Yoshihito Nishioka (non prima ore: 07:30)

5. [4] Daniil Medvedev vs [9] Kei Nishikori (non prima ore: 09:00)

6. Doppio

ATP 250: Melbourne (Great Ocean Road Open) (Australia), cemento

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

5inc. [1] David Goffin vs Carlos Alcaraz

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

2inc. [11] Jordan Thompson vs Pierre-Hugues Herbert

4inc. Kevin Anderson vs Cedrik-Marcel Stebe

Court 6 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [13] Aljaz Bedene vs [WC] Dane Sweeny

3. [6] Reilly Opelka vs Roman Safiullin OR Sergiy Stakhovsky

4. [WC] Max Purcell vs [2] Karen Khachanov

Court 12 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Aleksandar Vukic vs [4] Jannik Sinner

2. [3] Hubert Hurkacz vs Mikael Torpegaard

3. [10] Sam Querrey vs Stefano Travaglia

4. Laslo Djere / Stefano Travaglia OR Pablo Andujar / Pedro Martinez vs [2] Jamie Murray / Bruno Soares

Court 14 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

2. [7] Miomir Kecmanovic vs Soonwoo Kwon

3. [Alt] Matthew Ebden vs Thiago Monteiro

4. Christopher O’Connell vs [8] Alexander Bublik

5. [WC] Robin Haase / Sam Querrey vs [Alt] Tristan Schoolkate / Dane Sweeny

Court 16 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Salvatore Caruso vs [9] Tennys Sandgren

2. Robin Haase vs Pablo Cuevas

3. Botic Van de Zandschulp vs [PR] Kamil Majchrzak

4. Mario Vilella Martinez vs [5] Nikoloz Basilashvili

Court 17 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [4] Pierre-Hugues Herbert / Henri Kontinen vs Hubert Hurkacz / Jannik Sinner

2. Federico Delbonis / Artem Sitak vs Dominik Koepfer / Tennys Sandgren

ATP 250: Melbourne (Murray River Open) (Australia), cemento

3inc. [5] Casper Ruudvs Jiri Vesely4. Yuichi Sugitavs [3] Felix Auger-Aliassime5. [WC] Andrew Harrisvs [2] Grigor Dimitrov

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alex Bolt vs Mackenzie McDonald

2. [1] Stan Wawrinka vs Mikhail Kukushkin

4. [Alt] Harry Bourchier vs [13] Nick Kyrgios

5. Federico Coria vs [6] Taylor Fritz

Court 6 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [16] Marton Fucsovics vs Egor Gerasimov

3. [7] Ugo Humbert vs James Duckworth

4. Jeremy Chardy vs Gilles Simon

Court 10 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Ariel Behar / Gonzalo Escobar vs [7] Ken Skupski / Neal Skupski

2. [1] Nikola Mektic / Mate Pavic vs Tomislav Brkic / Aisam-Ul-Haq Qureshi

Court 12 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Pedro Sousa vs [8] Daniel Evans

5. [4] Borna Coric vs Emil Ruusuvuori

Court 14 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [10] Adrian Mannarino vs Marcos Giron

2. [15] Tommy Paul vs Alexei Popyrin

Court 15 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Cameron Norrie / Jonny O’Mara vs Ricardas Berankis / Mikhail Kukushkin

2. Juan Ignacio Londero / Jiri Vesely vs Radu Albot / Egor Gerasimov

3. [8] Marcelo Demoliner / Santiago Gonzalez vs [WC] James Duckworth / Marc Polmans

Court 16 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Ricardas Berankis vs [WC] Jason Kubler

6. Corentin Moutet vs [12] Albert Ramos-Vinolas

Court 17 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [PR] Mackenzie McDonald / Tommy Paul vs [6] Sander Gille / Joran Vliegen