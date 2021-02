Gunter Bresnik, nuovo coach di Monflis, dichiara: “Gael può vincere un torneo del Grande Slam”

Nelle ultime stagioni, complici infortuni e prestazioni sotto tono, il francese Gael Monflis non risulta più essere tra i protagonisti nelle fasi finale dei tornei dello Slam. L’ultima apparizione degna di nota furono gli Us Open del 2019 quando venne sconfitto ai quarti di finale dal nostro Matteo Berrettini

Notizia fresca, ma ormai non troppo, è quella dell’inizio di una collaborazione tra l’eclettico tennista transalpino e il coach austriaco Gunter Bresnik.

Non sarà sicuramente una collaborazione facile, tra due caratteri forti come i loro, ma senz’altro da questo sodalizio ci si aspettano grandi risultati. L’età anagrafica di Gael lo costringe sin da subito a cercare di raggiungere un grande risultato nei tornei dello Slam. Dall’altro lato il coach austriaco, uno che ha forgiato niente e poco di meno che Dominc Thiem insieme a moltissimi altri campioni del passato, si presenta da solo, grazie alle sue grandi doti e competenze.

Proprio Gunter Bresnik, in un intervista per Heute, ha parlato di questa nuova esperienza lavorativa con Monflis. “Da un punto di vista umano è un ragazzo molto simpatico, non ti annoierai mai con lui. In termini sportivi, Gael è il miglior atleta dell’intero circuito, ma ci sono ancora delle perplessità sul fatto che andremo d’accordo insieme.”

L’austriaco, però, è ben convinto delle potenzialità del tennista parigino e rincara la dose “Può vincere un titolo del Grande Slam , ne sono sicuro”. Inoltre aggiunge “È un super atleta ed è dotato di molto talento. Ogni anno su YouTube è sempre protagonista in alcuni video. Sul campo i suoi successi possono essere stati non dei migliori per il potenziale che ha, ma ha pur sempre raggiunto le semifinali al Roland Garros e agli Australian Open. È un tennista diverso dagli altri, non è un David Ferrer che combatte continuamente, gli piace anche essere creativo. Non può essere limitato nel suo modo di pensare in campo, altrimenti potrebbe rivelarsi controproducente nelle prestazioni“.

Bresnik per ora si limiterà ad osservare il suo allievo da casa, avendo rinunciato a partire per l’Australia e dunque saranno in costante contatto telefonico. Nei tornei indoor europei li vedremo, salvo sorprese, per la prima volta insieme.

Intanto continua la battaglia legale tra Thiem e Bresnik, con quest’ultimo che dichiara di avere diritto ad oltre oltre quattrocentomila euro dal suo ex allievo, per via di accordi di sponsorizzazione non rispettati.

Luigi Calvo