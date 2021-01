Stan Wawrinka ha preso il Covid nel periodo di Natale: “È stata dura. Quando sono arrivato in Australia ho ricominciato ad allenarmi”

Stan Wawrinka ha contratto il COVID-19 nel periodo di Natale. Lo ha rivelato il quotidiano australiano The Herald Sun, secondo cui a causa della malattia lo svizzero ha avuto un importante rallentamento nella preparazione per la nuova stagione.

Il 35enne ha però riferito di sentirsi meglio e di essere pronto per i prossimi tornei in programma in Australia.

“Sto già iniziando a sentirmi meglio dopo due settimane che sono qui. Sono stato positivo al Covid-19 durante il periodo di Natale e non è stato facile. È stata dura. Quando sono arrivato in Australia ho ricominciato ad allenarmi, ma ci vuole del tempo. Ero un po’ fuori forma quando sono arrivato, ma sono contento che ora le cose vadano meglio”.