Australian Open: Steve Johnson dà forfait. Al suo posto entra il lucky loser Mikael Torpegaard

Non conosciamo ancora il motivo, quello che sappiamo è che Steve Johnson non giocherà nessun torneo quest’anno in Oceania.

L’americano si è ritirato dal torneo di Melbourne previsto per la prossima settimana e anche dagli Australian Open.

Per ora, Steve dovrà aspettare il debutto in questa stagione.

Al suo posto agli Australian Open è entrato in tabellone il lucky loser Mikael Torpegaard.

In caso di un unlteriore forfait Robin Haase entrerà in tabellone sempre come lucky loser.