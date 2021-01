Challenger Istanbul: I risultati completi del Day 3. Fuori al secondo turno Lorenzo Musetti e Lorenzo Giustino. Out tutti gli azzurri (Video)

Prosegue il momento non felicissimo di Lorenzo Musetti sconfitto al secondo turno nel torneo Challenger di Istanbul.

Il 18enne di Carrara, n.129 ATP e sesto favorito del seeding, è stato sconfitto per 61 64, in appena 57 minuti di partita, dal francese Benjamin Bonzi, n.164 ATP.

Fuori anche Lorenzo Giustino, n.151 ATP, superato dal ‘altro francese, Antoine Hoang, 25enne di Hyeres, n.121 ATP e terzo favorito del seeding in due set.

Challenger Istanbul 125 | Cemento | e132.280 – 2° Turno

Court 1 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Lorenzo Musetti vs Benjamin Bonzi



CH CH Istanbul Musetti L. Musetti L. 1 4 Bonzi B. Bonzi B. 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Bonzi B. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Musetti L. 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Bonzi B. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Musetti L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Bonzi B. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Musetti L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Bonzi B. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Bonzi B. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Bonzi B. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Bonzi B. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Bonzi B. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Musetti L. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Bonzi B. 15-0 30-0 30-15 0-0 → 0-1

1 Ace 30 Doppi falli 168% % primo servizio 71%53% % di punti vinti su primo servizio 67%40% % di punti vinti su secondo servizio 73%1/5 Break point 4/50 Tiebreak vinti 018 Punti vinti in risposta 2441 Punti vinti 615 Giochi vinti 123 N. max giochi vinti di fila 512 N. max punti vinti di fila 823 Punti vinti al servizio 374 Giochi vinti al servizio 8

2. [4] Facundo Bagnis vs Marc-Andrea Huesler



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 12:00)

1. Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs Zdenek Kolar / Szymon Walkow



Il match deve ancora iniziare

2. Antoine Hoang / Albano Olivetti vs [2] Andre Goransson / David Pel



Il match deve ancora iniziare

3. Robert Galloway / Alex Lawson vs Daniel Elahi Galan / Emilio Gomez



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Jonathan Erlich / Andrei Vasilevski vs [WC] Altug Celikbilek / Cem Ilkel



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Lorenzo Giustino vs [3] Antoine Hoang



CH CH Istanbul Giustino L. Giustino L. 4 4 Hoang A. Hoang A. 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Hoang A. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Giustino L. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Hoang A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Giustino L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Hoang A. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Giustino L. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Hoang A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Giustino L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Hoang A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Giustino L. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Hoang A. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Giustino L. 15-0 30-0 40-15 3-5 → 4-5 Hoang A. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Giustino L. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Hoang A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Giustino L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Hoang A. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Giustino L. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Hoang A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Giustino L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

5 Ace 22 Doppi falli 162% % primo servizio 60%72% % di punti vinti su primo servizio 74%40% % di punti vinti su secondo servizio 55%2/2 Break point 4/70 Tiebreak vinti 020 Punti vinti in risposta 2454 Punti vinti 628 Giochi vinti 121 N. max giochi vinti di fila 36 N. max punti vinti di fila 534 Punti vinti al servizio 386 Giochi vinti al servizio 8

2. Brandon Nakashima vs [Q] Arthur Rinderknech