Gianluca Mager non era nell’aereo Los Angeles-Melbourne. L’azzurro potrà allenarsi regolarmente

Gianluca Mager non è in quarantena totale a Melbourne e potrà allenarsi per 5 ore al giorno nelle prossime due settimane.

L’azzurro ha preso l’aereo successivo per Melbourne da Los Angeles e non quello con i 21 tennisti e due casi positivi all’interno dell’aeromobile e che ora si troveranno nelle prossime due settimane chiusi in albergo senza potersi allenare anche se negativi al Covid.