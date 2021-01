Australian Open: Qualificazioni Italiane. Sara Errani e Elisabetta Cocciaretto centrano il Main Draw

Sara Errani ha conquistato un posto nel tabellone principale degli Australian Open.

Nel turno decisivo del torneo di qualificazione, la 33enne di Massa Lombarda, n.131 del ranking mondiale e 17esima testa di serie delle “quali”, ha sconfitto in rimonta per 36 62 64, dopo oltre due ore di lotta, la croata Ana Konjuh, n.423 WTA ma ex top 20, in gara con una wild card.

Anche Elisabetta Cocciaretto, n.132 WTA e 18esima testa di serie, approda al tabellone principale dopo aver eliminato al turno decisivo la francese Harmony Tan, n.234 del ranking con il risultato di 63 61.

Australian Open – TD Qualificazioni

Dubai – Court 2 – Ora italiana: 07:00 (locale: 10:00)

2inc. H. Tan vs (18) E. Cocciaretto



Tan – (18) Cocciaretto

2 Ace 0

0 Doppi falli 1

49% % primo servizio 62%

55% % di punti vinti su primo servizio 75%

35% % di punti vinti su secondo servizio 69%

1/4 Break point 5/13

0 Tiebreak vinti 0

13 Punti vinti in risposta 37

43 Punti vinti 69

4 Giochi vinti 12

2 N. max giochi vinti di fila 5

4 N. max punti vinti di fila 13

30 Punti vinti al servizio 32

3 Giochi vinti al servizio 7

Dubai – Court 3 – Ora italiana: 07:00 (locale: 10:00)

2inc. (WC) A. Konjuh vs (17) S. Errani



Konjuh – (17) Errani

5 Ace 0

11 Doppi falli 6

60% % primo servizio 72%

64% % di punti vinti su primo servizio 55%

46% % di punti vinti su secondo servizio 55%

5/14 Break point 7/18

0 Tiebreak vinti 0

49 Punti vinti in risposta 47

99 Punti vinti 99

12 Giochi vinti 15

4 N. max giochi vinti di fila 5

7 N. max punti vinti di fila 5

50 Punti vinti al servizio 52

7 Giochi vinti al servizio 8