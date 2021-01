ATP Delray Beach: I risultati completi del Day 1. Gianluca Mager accede al secondo turno

Gianluca Mager accede al secondo turno nel torneo ATP 250 di Delray Beach.

Il 26enne sanremese, n.101 ATP, ha battuto in rimonta per 36 61 64, in un’ora e 55 minuti di partita, lo statunitense Ryan Harrison, sceso al n.481 del ranking e in tabellone grazie ad una wild card.

Al secondo turno Mager troverà il vincente del derby a stelle e strisce tra Mackenzie McDonald, n.196 del ranking, e Sam Querrey, n.56 ATP e sesto favorito del seeding.

ATP Delray Beach 250 | Cemento | $349.530 – 1° Turno

Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Luke Bambridge / Dominic Inglot vs Nicholas Monroe / Frances Tiafoe



ATP ATP Delray Beach Bambridge L. / Inglot D. Bambridge L. / Inglot D. 6 3 4 Monroe N. / Tiafoe F. Monroe N. / Tiafoe F. 3 6 10 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 Monroe N. / Tiafoe F. 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 5-1 6-1 6-2 7-2 8-2 9-2 9-3 9-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Monroe N. / Tiafoe F. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Bambridge L. / Inglot D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-5 → 3-5 Monroe N. / Tiafoe F. 0-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Bambridge L. / Inglot D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Monroe N. / Tiafoe F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Bambridge L. / Inglot D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Monroe N. / Tiafoe F. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Bambridge L. / Inglot D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Monroe N. / Tiafoe F. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Bambridge L. / Inglot D. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Monroe N. / Tiafoe F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Bambridge L. / Inglot D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 Monroe N. / Tiafoe F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-1 → 4-2 Bambridge L. / Inglot D. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Monroe N. / Tiafoe F. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Bambridge L. / Inglot D. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Monroe N. / Tiafoe F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Bambridge L. / Inglot D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [5] Tommy Paul vs Ji Sung Nam (non prima ore: 18:30)



ATP ATP Delray Beach Paul T. Paul T. 6 6 Nam J. Nam J. 1 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Paul T. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Nam J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Paul T. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Nam J. 15-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Paul T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Nam J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Paul T. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Nam J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Paul T. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Nam J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Paul T. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Nam J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Paul T. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Nam J. 0-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Paul T. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Nam J. 0-15 15-15 40-15 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Paul T. 0-15 15-15 30-15 40-15 15-0 0-0 → 1-0

3. Gianluca Mager vs [WC] Ryan Harrison (non prima ore: 20:30)



ATP ATP Delray Beach Mager G. Mager G. 3 6 6 Harrison R. Harrison R. 6 1 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Mager G. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Harrison R. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Mager G. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Harrison R. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Mager G. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Harrison R. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Mager G. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Harrison R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Mager G. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Harrison R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Mager G. 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Harrison R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Mager G. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Harrison R. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Mager G. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Harrison R. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Mager G. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Harrison R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Mager G. 15-0 30-0 2-5 → 3-5 Harrison R. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Mager G. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Harrison R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Mager G. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Harrison R. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Mager G. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Harrison R. 0-15 15-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. Soonwoo Kwon vs Sebastian Korda (non prima ore: 00:00)



ATP ATP Delray Beach Kwon S. Kwon S. 4 4 Korda S. Korda S. 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Korda S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Kwon S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Korda S. 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Kwon S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Kwon S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Kwon S. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Korda S. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Kwon S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Korda S. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Kwon S. 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Kwon S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Kwon S. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Korda S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Kwon S. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Korda S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Kwon S. 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Korda S. 15-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Kwon S. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Korda S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Kwon S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

5. Mackenzie McDonald vs [6] Sam Querrey (non prima ore: 02:00)



ATP ATP Delray Beach Mcdonald M. Mcdonald M. 40 0 Querrey S. • Querrey S. A 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Querrey S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Thomaz Bellucci vs Thiago Monteiro



ATP ATP Delray Beach Bellucci T. Bellucci T. 3 5 Monteiro T. Monteiro T. 6 7 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Bellucci T. 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Monteiro T. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Bellucci T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Monteiro T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Bellucci T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Monteiro T. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Bellucci T. 0-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Monteiro T. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Bellucci T. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Monteiro T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Bellucci T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Monteiro T. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Bellucci T. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Monteiro T. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Bellucci T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Monteiro T. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Bellucci T. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Monteiro T. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Bellucci T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Monteiro T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Bellucci T. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2. Cameron Norrie / Jonny O’Mara vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow



ATP ATP Delray Beach Norrie C. / O'Mara J. Norrie C. / O'Mara J. 6 6 Lammons N. / Withrow J. Lammons N. / Withrow J. 4 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Norrie C. / O'Mara J. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Lammons N. / Withrow J. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Norrie C. / O'Mara J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 Lammons N. / Withrow J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Norrie C. / O'Mara J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Lammons N. / Withrow J. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Norrie C. / O'Mara J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Lammons N. / Withrow J. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Norrie C. / O'Mara J. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Lammons N. / Withrow J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Norrie C. / O'Mara J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Lammons N. / Withrow J. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Norrie C. / O'Mara J. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Lammons N. / Withrow J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Norrie C. / O'Mara J. 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Lammons N. / Withrow J. 0-15 15-0 0-15 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Norrie C. / O'Mara J. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Lammons N. / Withrow J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Norrie C. / O'Mara J. 0-15 0-30 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Lammons N. / Withrow J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Oliver Marach / Luis David Martinez vs [3] Marcelo Demoliner / Santiago Gonzalez