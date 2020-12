Lemon Bowl 2021: Pubblicate le entry list. Si parte domani con le qualificazioni

Fervono i preparativi per la 37esima edizione del Lemon Bowl. Ultimata la consueta fase di ‘prequali’, la capitale si prepara ad accogliere i ragazzi impegnati nelle qualificazioni. Oltre 1000 gli iscritti ad uno fra i più apprezzati tornei giovanili del mondo. In gara, anche nel 2021, le migliori promesse suddivise nelle categorie under 10, 12 e 14. Saranno presenti atleti provenienti da Russia, Francia, Croazia, Belgio, Svizzera, Romania e Malta. Tutti in campo, domenica 27 dicembre, per le sfide di primo turno del tabellone cadetto. Sabato 2 gennaio al via il main draw con epilogo nelle usuali finalissime dell’Epifania. Il torneo, riconosciuto dal CONI tra le competizioni di preminente interesse nazionale ed internazionale, si svolgerà nella massima sicurezza di partecipanti e addetti ai lavori, con la rigida applicazione del protocollo stilato dalla Federazione Italiana Tennis.

Under 10, Capitanelli vuole vincere ancora – Tra i partecipanti al tabellone principale nella categoria under 10 spicca il nome di Filippo Capitanelli. Il giovanissimo tennista umbro torna sui campi di via di Malafade dopo l’affermazione ottenuta nel 2019 nella categoria under 8. Presente anche il romano Daigo Maugliani, in forza al CT La Signoretta, che due anni fa contese il titolo proprio al tennista di Montefalco. Nel femminile, fari puntati su Agnese Calzolai, Benedetta Terzoli e Serena Pellandra.

Paci e Cerbo alfieri nell’under 12 – Piccola, grintosa e con tanta voglia di scrivere il proprio nome nel prestigioso albo d’oro del torneo. Martina Cerbo, testa di serie numero 2 del tabellone femminile under 12, darà filo da torcere alla toscana Vittoria Vignolini, prima forza del seeding. In campo maschile c’è grande attesa per vedere nuovamente all’opera il romagnolo Carlo Paci, già vincitore del Lemon Bowl 2019 e fresco campione italiano under 11 sia in singolare che in doppio. Proveranno a sbarrargli la strada il romano Mattia Baroni ed il promettente Dennis Ciprian Spircu, allievo di Corrado Barazzutti.

Under 14 nel segno dei romani De Marchi e Marino – Parterre di assoluto livello, infine, per quanto riguarda la categoria under 14. Guida la truppa il capitolino Andrea De Marchi (anchde lui, come Paci, campione italiano), seguito dagli ottimi Alessandro Mondazzi, Edoardo Betti e Raffaele Ciurnelli. Quanto al femminile, la favorita è Fabiola Marino ma occhio anche alle agguerrite rivali: Vanessa Fratila, Claudia Galietta e Cecilia Maria Stella Ferrazzoli sono pronte a vender cara la pelle.