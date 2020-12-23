WTA Abu Dhabi: Entry list Md e Qualificazioni. Paolini e Trevisan nelle quali
WTA 500 Abu Dhabi in programma dal prossimo 05 Gennaio
1. KENIN, SOFIA (USA) 4
2. SVITOLINA, ELINA (UKR) 5
3. PLISKOVA, KAROLINA (CZE) 6
4. SABALENKA, ARYNA (BLR) 10
5. BENCIC, BELINDA (SUI) 12
6. MUGURUZA, GARBIÑE (ESP) 15
7. RYBAKINA, ELENA (KAZ) 19
8. MERTENS, ELISE (BEL) 20
9. VONDROUSOVA, MARKETA (CZE) 21
10. SAKKARI, MARIA (GRE) 22
11. KONTAVEIT, ANETT (EST) 23
12. BRADY, JENNIFER (USA) 24
13. MUCHOVA, KAROLINA (CZE) 27
14. PUTINTSEVA, YULIA (KAZ) 28
15. ANISIMOVA, AMANDA (USA) 30
16. JABEUR, ONS (TUN) 31
17. VEKIC, DONNA (CRO) 32
18. ALEXANDROVA, EKATERINA (RUS) 33
19. WANG, QIANG (CHN) 34
20. KUZNETSOVA, SVETLANA (RUS) 36
21. PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA (RUS) 38
22. ZHENG, SAISAI (CHN) 41
23. FERRO, FIONA (FRA) 42
24. GARCIA, CAROLINE (FRA) 43
25. OSTAPENKO, JELENA (LAT) 44
26. COLLINS, DANIELLE (USA) 45
27. KUDERMETOVA, VERONIKA (RUS) 46
28. PODOROSKA, NADIA (ARG) 47
29. SHVEDOVA, YAROSLAVA (KAZ) 47 SR
30. GAUFF, CORI (USA) 48
31. HERCOG, POLONA (SLO) 49
32. MLADENOVIC, KRISTINA (FRA) 50
33. SIEGEMUND, LAURA (GER) 51
34. CORNET, ALIZÉ (FRA) 53
35. SEVASTOVA, ANASTASIJA (LAT) 54
36. TIG, PATRICIA MARIA (ROU) 56
37. WATSON, HEATHER (GBR) 58
38. SINIAKOVA, KATERINA (CZE) 59
39. BLINKOVA, ANNA (RUS) 61
40. PERA, BERNARDA (USA) 62
41. PEGULA, JESSICA (USA) 63
42. VAN UYTVANCK, ALISON (BEL) 64
43. KREJCIKOVA, BARBORA (CZE) 65
44. SORRIBES TORMO, SARA (ESP) 66
45. HSIEH, SU-WEI (TPE) 67
46. TOMLJANOVIC, AJLA (AUS) 68
47. BADOSA, PAULA (ESP) 70
48. CIRSTEA, SORANA (ROU) 71
49. KASATKINA, DARIA (RUS) 72
50. RUS, ARANTXA (NED) 74
51. ZHU, LIN (CHN) 74 SR
Alternates
1. KOVINIC, DANKA (MNE) 77
2. WANG, YAFAN (CHN) 78 SR
3. DIYAS, ZARINA (KAZ) 80
4. TREVISAN, MARTINA 85
5. FLIPKENS, KIRSTEN (BEL) 86
Entry list Qualificazioni – Abu Dhabi
1 Kovinic, Danka MNE 77
2 Diyas, Zarina KAZ 80
3 Trevisan, Martina 85
4 Flipkens, Kirsten BEL 86
5 Zidansek, Tamara SLO 87
6 Fernandez, Leylah Annie CAN 88
7 Sasnovich, Aliaksandra BLR 90
8 Wang, Yafan CHN 95
9 Paolini, Jasmine 96
10 Kostyuk, Marta UKR 99
11 Potapova, Anastasia RUS 101
12 Juvan, Kaja SLO 104
13 Dodin, Oceane FRA 107
14 Friedsam, Anna-Lena GER 111
15 Kawa, Katarzyna POL 113
16 Kalinskaya, Anna RUS 114
17 Babos, Timea HUN 115
18 Wang, Xiyu CHN 123
19 Gasparyan, Margarita RUS 125
20 Tomova, Viktoriya BUL 139
21 Zarazua, Renata MEX 142
22 Vickery, Sachia USA 158
23 Osuigwe, Whitney USA 161
24 Zvonareva, Vera RUS 164
25 Shinikova, Isabella BUL 202
26 Talaba, Gabriela ROU 205
27 Kostova, Elitsa BUL 210
28 Bains, Naiktha GBR 223 SR
TAG: WTA Abu Dhabi, WTA Abu Dhabi 2021
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