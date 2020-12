Esclusiva – Fornell-Mestres: “Un’italiana nelle intercettazioni? Non la conosco, è un’invenzione della Guardia Civil”

Pubblichiamo oggi la seconda parte (clicca QUI per leggere le altre domande) dell’intervista esclusiva a Marc Fornell-Mestres, ex giocatore spagnolo arrestato nel 2018 perché ritenuto colpevole di essere a capo di un’organizzazione dedita alla combine di partite di tennis a livello Challenger e ITF. L’ex numero 236 ATP, ai microfoni di LiveTennis, ha parlato del possibile coinvolgimento di una tennista italiana (dalle intercettazioni telefoniche sarebbe emerso il nome di una giocatrice fuori dalla Top-500 WTA) e di tutte le conseguenze derivanti dal binomio, sempre più frequente, tra ITF e agenzie di scommesse.

Secondo gli investigatori, in una conversazione sarebbe emerso il nome di una tennista italiana fuori dalla Top-500 WTA. Che rapporto hai con lei? La conosci? Perché l’hai nominata?

“Non la conosco, ho avuto rapporti in campo con una persona vicina a lei ma questa ragazza non l’ho nemmeno mai vista nei tornei del circuito. Non ho mai fatto il suo nome: è stata un’altra invenzione della Guardia Civil“.

Cosa ne pensi delle scommesse nel mondo del tennis?

“Penso che a partire dal 2011 il tennis sia diventato un vero e proprio business di scommesse, sicuramente non è facile non pensare alle scommesse quando c’è un’agenzia a fare da sponsor ad ogni torneo o sport, penso ad esempio agli spazi occupati sulle magliette dei calciatori ma anche ai tornei di tennis sempre sponsorizzati da agenzie di scommesse. Le agenzie di scommesse usano il nome dei giocatori per fare soldi e trarre benefici, mentre ai tennisti migliora solo leggermente il premio in denaro: chi guadagna realmente non è il giocatore, ma l’ATP e l’ITF. A loro non importa da dove arrivino i soldi ma basta che ci siano, ci sono un sacco di famiglie distrutte per aver perso i soldi nelle scommesse. Le scommesse sono come la mafia: chi perde soldi continua a giocare finché non vince e a questo punto chiude velocemente l’account“.

Se le scommesse sono una mafia, perché hai praticato questa attività durante la tua carriera da Pro?

“Ho sempre scommesso in modo assolutamente legale pur sapendo che un giocatore non potrebbe farlo. Per puro divertimento ho piazzato diverse giocate su partite in cui ero coinvolto, scommettevo sui miei match così da ottenere un bonus in caso di successo da aggiungere al prize money. Tutto questo, comunque, non può giustificare il comportamento che la Guardia Civil ha tenuto nei miei confronti“.

Secondo le indagini, nell’organizzazione dedita alla combine delle partite sarebbero coinvolti anche degli armeni: cosa ci dici a riguardo?

“Questi armeni tratti in ballo dalla Guardia Civil erano amici di un allenatore che conosco. So che piazzavano scommesse in modo professionale, tutto ciò che è stato detto su di loro è risultato essere privo di fondamento“.

Pensi che nel circuito ci siano tanti giocatori coinvolti nel match-fixing? Ci sono alcuni tennisti, ad esempio, che “stabilmente” si ritirano a partita compromessa.

“Non credo ci siano giocatori di alto livello coinvolti in queste faccende, probabilmente a livello Futures il fenomeno è più ampio perché i tennisti di seconda fascia non hanno entrate a sufficienza dai tornei e dunque cercano modi alternativi per aumentare il proprio guadagno. In tornei di categoria inferiore, può capitare che ci siano giocatori che si interessano alle scommesse pur di ripagarsi il costo del viaggio o gli alloggi nelle varie sedi dei tornei: la colpa non è loro, ma di ATP e ITF che non fanno nulla per migliorare la situazione“.

A proposito di prize money, a livello Futures i guadagni sono veramente bassissimi…

“Assolutamente sì, in doppio può anche capitare di ottenere solo €50 dopo una vittoria mentre l’ITF guadagna quasi 10 milioni di euro nell’organizzazione dei tornei. In questo modo, diventa quasi normale che un tennista di seconda o terza fascia “venda” qualche gioco o set per riuscire a pagarsi l’albergo. Tra ITF e agenzie di scommesse ci sono affari clamorosi, per me possono tranquillamente andare al diavolo: il loro unico obiettivo è quello di distruggere, ogni anno, la vita di qualche povero tennista, specialmente tra la 200esima e la 1000esima posizione ATP, pur di dimostrare che è uno sport pulito“.

Sei mai stato avvicinato da scommettitori o presunti tali nei tornei disputati in Italia?

“No, nel vostro Paese ho giocato tantissimi tornei tra Challenger e Futures ma non mi è mai successo nulla di simile“.

Com’è il Marc Fornell-Mestres dei giorni nostri?

“Adesso sto allenando e faccio da sparring partner ad alcuni giocatori spagnoli. Spesso mi occupo anche di match analyst, poi guardo partite di tennis in televisione e continuo a scommettere. La giustizia spagnola ha capito che la Guardia Civil ha commesso una lunga serie di errori: io piazzavo solo scommesse legali, non ho mai fatto nulla di sbagliato“.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA PRIMA PARTE DELL’INTERVISTA