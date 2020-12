Medvedev ‘gioca’ con il ‘video virale’ di Nadal: “Forse vincerò un turno al Roland Garros nel 2050” (Video)

Il tennista russo Daniil Medvedev ha utilizzato i social network per condividere un video di Rafael Nadal che parlava in una conferenza stampa del Roland Garros ma con il filtro ‘FaceApp’ inserito.

Il maiorchino, con il filtro inserito di FaceApp, era in una conferenza stampa del Roland Garros 2050 dopo la vittoria del suo 38 esimo slam parigino.

Daniil Medvedev ha visto il video condiviso dalla pagina ‘We Are Tennis’ e ha reagito ripubblicandolo sul suo profilo Twitter con il seguente messaggio:

“Forse potrò vincere il primo turno del Roland Garros nel 2050”, ha scherzato Medvedev che non gioca molto bene su terra rossa.

Maybe by 2050 I can win a first round at @rolandgarros ‍♂️ https://t.co/RvpNilLi32

— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) December 9, 2020