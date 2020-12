Marc Polmans: “Nadal ha colpi diversi da tutti gli altri”

Marc Polmans, un australiano che ha ottenuto la migliore stagione della sua carriera nel 2020, ha parlato martedì a ‘TennisHead’ di alcune delle sue esperienze più importanti degli ultimi mesi, tra cui gli allenamenti con Rafael Nadal.

“Rafael Nadal è incredibile. Ho avuto la possibilità di allenarmi un paio di volte con lui il giorno di riposo in alcuni tornei ed è stato sempre speciale. Abbiamo sempre avuto sessioni di più di due ore, colpendo sempre la palla con grande intensità. La sua palla quando arriva è totalmente diversa da tutti gli altri giocatori. Ha movimenti diversi da tutti gli altri. Mi ha affascinato vedere come analizzava tutto quello che faceva con i suoi allenatori. E il diritto, naturalmente, è stupefacente”, ha dichiarato il 23enne australiano, che è vicino a fare il suo debutto in top 100 ATP (attualmente al n.124).