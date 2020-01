Federer parla di Jannik Sinner: “Tira dritto e rovescio alla stessa velocità, è un ragazzo d’oro”

Roger Federer nel post partita del suo primo incontro a Melbourne ha risposto ad una domanda sui progressi di Jannik Sinner. Il campione svizzero ha annuito ascoltando la domanda, e non risparmiato lodi al nostro giovane talento: “Non lo conosco da molto tempo, e non ho seguito la sua traiettoria abbastanza da poter dire con chiarezza quale fosse il suo punto di partenza e dove si trova adesso. Mi sono allenato con lui, avevo già fatto un allenamento con Jannik a Roma, in precedenza anche a Monaco alcuni giorni in passato. Quello che mi colpisce del suo tennis è che riesce a generare la stessa velocità sia con il diritto che con il rovescio. In questo è simile a Felix (Auger-Aliassime, ndr) e pochi altri. È più comune trovare situazioni molto diverse, se penso per esempio a Johnson, sai benissimo che se gli giochi sul rovescio la palla ti tornerà indietro più lenta, se invece gli giochi sul dritto tornerà più veloce. Con il tempo facendo esperienza in torneo Sinner dovrà imparare a scegliere quando provare l’accelerazione e quando controllare maggiormente i colpi, non è realistico tirare sempre a tutta pensando di poter spaccare la palla. Ha un fantastico footwork e velocità in campo per la sua altezza, e grazie alla sua facilità di movimento può colpire sia open stance che closed stance, e questo è un grande vantaggio per come ci si deve muovere in campo. Credo che il suo futuro sarà molto importante, è un ragazzo d’oro e sarà molto interessante seguirlo da qua in avanti”.

Marco Mazzoni