Reilly Opelka difende Novak Djokovic e attacca i vertici ATP

Reilly Opelka, 22 anni, che appartiene all’associazione dei giocatori (PTPA) copresieduta dal serbo Novak Djokovic, ha parlato questo lunedì in difesa del numero uno al mondo in un’interessante intervista a “Racquet Magazine”. L’ex campione juniores di Wimbledon, che è stata una delle voci più critiche dell’ATP, assicura che la maggior parte delle cose che si dicono sul serbo non sono vere.

“Mi dispiace che riceva una tale cattiva pubblicità. È triste per me questa situazione e la maggior parte delle cose che vengono dette non sono vere. È davvero una persona con buone intenzioni, che tratta tutti allo stesso modo. Si preoccupa del tennis, degli uomini, delle donne, di tutti”.

Opelka ha nuovamente criticato l’ATP: “Ci sono state molte cose positive alla ripresa dopo la pandemia. Né voglio criticare costantemente l’ATP, perché eravamo in una situazione delicata in tutto il mondo e stavano accadendo molte cose che non potevano competere all’ATP, ma penso che avrebbero potuto fare di meglio. Penso che il “Capo” doveva essere presente in ogni torneo. Se chiedi ai tuoi giocatori di giocare a tutti questi tornei, penso che dovresti presentarti lì come manager. Nonostante queste critiche, penso che abbiano fatto un buon lavoro per la ripresa del tennis. Anche i tennisti devono essere ringraziati. Giocatori come Thiem, Schwartzman, Bautista, Zverev, Medvedev… Hanno tutti tanti soldi per non mettere a rischio la propria salute e hanno giocato dei tornei ATP 250 praticamente per beneficenza data la riduzione dei montepremi.”