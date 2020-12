Dirk Hordorff attacca Roger Federer sul nuovo sistema di Ranking: ” ha cambiato il metodo di classifica per proteggersi. È irresponsabile e semplicemente sbagliato”

Non c’è apparizione pubblica in cui Dirk Hordorff, Vice Presidente della Federazione Tedesca di Tennis, non ne approfitta per criticare. È comune vederlo dare opinioni negative su qualche giocatore, organismo o aspetto della scena tennistica attuale. Questa volta, l’oggetto delle sue critiche è stato Roger Federer.

Nelle dichiarazioni fatte nel podcast del portale tedesco ‘Tennisnet’, Hordorff attacca lo svizzero per il cambiamento del ranking ATP dopo la pandemia, che tiene conto dei 18 migliori risultati degli ultimi 22 mesi (da marzo 2019 a dicembre 2020, ora Marzo 2021), invece delle ultime 52 settimane. Secondo il tedesco, Federer ha promosso questa regola e ha fatto pressioni per la sua attuazione.

“Federer sta facendo la sua classifica, ha cambiato il metodo di classifica per proteggersi. È irresponsabile e semplicemente sbagliato. Secondo me, sta approfittando della sua posizione nel Consiglio dei giocatori. Senza il cambiamento del sistema di classifica, Roger Federer non sarebbe tra i primi 50” (In realtà ha chiusto l’anno con i soli punti del 2020 al numero 29).