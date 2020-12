Rafael Nadal ritorna ad allenarsi

Rafael Nadal, numero due al mondo, torna questo mercoledì ad allenarsi nella sua accademia, con la testa all’inizio della prossima stagione. Il 34enne spagnolo è stato eliminato nelle semifinali della ATP Finals di Londra, ha riposato per 10 giorni ed è ora pronto a tornare ad allenarsi nella sua accademia di Manacor.

Nadal, inizierà il suo periodo di allenamento questo mercoledì per recarsi a Melbourne il 15 di questo mese (ma probabilmente cambierà la data per le restrizioni attuali in Australia), ma le incertezze che circondano la data Slam non hanno alterato i piani di allenamento del 20 volte campione del Grand Slam.

Due settimane fa a Londra, Nadal ha mostrato comprensione per il governo australiano. “Non siamo nessuno per dire come gli australiani dovrebbero sentirsi ad accogliere gli stranieri nel loro Paese. Dobbiamo essere pazienti e accettare la situazione in cui viviamo”.