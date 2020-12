Nicolas Jarry torna a giocare un torneo Futures dopo 4 anni: ha ricevuto una wild card in Repubblica Dominicana

Dopo aver scontato diversi mesi di squalifica per doping, Nicolas Jarry è tornato a competere nel circuito professionistico la scorsa settimana nel torneo Challenger di Lima. Uscito di scena al primo turno, sconfitto dal giocatore locale Nicolas Alvarez col punteggio di 6-2 2-6 6-2, l’ex numero 38 del ranking ATP (miglior classifica raggiunta nel luglio 2019) si è spostato in Repubblica Dominicana, più precisamente a Santo Domingo, per prendere parte ad un torneo Futures da $15.000 di montepremi: inserito nel tabellone principale grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori, il cileno farà il suo esordio contro un qualificato per poi eventualmente affrontare il dominicano Nick Hardt, numero sei del seeding, o lo statunitense Christian Langmo al secondo turno.

Nicolas Jarry non disputava un torneo Futures dal 2016: nel dicembre di quattro anni fa, da numero 364 delle classifiche mondiali di singolare, prese parte ad una manifestazione di questo livello a Santiago del Cile, dove s’impose all’ultimo atto sul connazionale Bastian Malla con un doppio 6-3.