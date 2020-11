Gianluca Ballotta giocherà le qualificazioni a Lima: sarà il secondo 2004 a disputare un Challenger

Gli organizzatori del torneo Challenger di Lima (Perù), in programma a partire dalla giornata di sabato, hanno ufficializzato un invito per il tabellone di qualificazione a Gianluca Ballotta, promettente tennista locale classe 2004, attualmente n.816 delle classifiche mondiali Under 18 (best ranking al n.622, raggiunto nel gennaio di quest’anno).

Il peruviano, di chiarissime origini italiane, sarà il secondo giocatore nato nel 2004 a prendere parte ad un torneo Challenger: il primo in assoluto è stato il croato Mili Poljicak, che nello scorso mese di settembre ha disputato il torneo di Spalato (grazie ad una wild card) perdendo con onore all’esordio contro il cileno Marcelo Tomas Barrios Vera (7-5 6-3).