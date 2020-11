Thiem e l’epico duello con Nadal: “Uno dei migliori incontri della mia carriera”

Dominic Thiem : “E’ stata una grande partita dal primo all’ultimo punto credo di essere stato molto fortunato a vincere il primo set, ero sotto per 2-5 nel tie-break e contro uno come Rafa è fondamentale vincere il primo set ovviamente, lui ha dato il 100 per cento dal primo all’ultimo punto e in questo senso sapevo di avere un certo vantaggio dopo aver vinto il primo parziale, ma dovevo rimanere molto concentrato. Qui tutti i tennisti sono in ottima forma fisica e psicologica e quindi penso che vedremo altre belle partite come quella di oggi. Oggi sono molto felice”.

Il tennista austriaco, numero tre del mondo, è soddisfatto del livello che ha dimostrato e rivela la chiave della vittoria:

“Sono molto contento di come ho servito oggi perché ho messo molte prime palle di servizio ed ho avuto una buona percentuale e giocando così ho avuto la possibilità di vincere il punto più facilmente. Soprattutto poi quando sono andato in difficoltà nel primo set e alla fine del secondo il mio servizio mi ha aiutato molto. Penso che questo (il servizio) sia il colpo più importante nel tennis indoor ed è per questo che oggi sono molto soddistatto della mia prestazione”.

Il tennista austriaco ha anche parlato del fatto che le finals ATP si giocano senza pubblico e spera che i tennisti stiano dando “un bello spettacolo” a tutti i tifosi (anche se “solo” in TV):

“L’atmosfera qui oggi era surreale, ma spero che stiamo facendo uno spettacolo degno per le persone che ci vedono in televisione. Stiamo attraversando dei momenti piuttosto complicati, come anche nella mia Austria che da questo martedì si è trovata con nuove restrizioni.

Sono sicuro che chi ha visto questa partita in casa per almeno due ore ha dimenticato i momenti complicati che stiamo attraversando.

E’ stato chiaramente uno dei migliori incontri della mia carriera. E’ stato molto simile a quello che è successo con Djokovic l’anno scorso. Abbiamo entrambi giocato a tennis ad un livello molto alto”.