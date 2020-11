Jannik Sinner dopo il successo a Sofia: “Ringrazio il mio team, che mi sta supportando in tutto e per tutto, dentro e fuori dal campo. Non fermatevi mai, c’e’ ancora una lunga strada davanti”

Jannik Sinner “Ringrazio il mio team, che mi sta supportando in tutto e per tutto, dentro e fuori dal campo. Non fermatevi mai, c’e’ ancora una lunga strada davanti. Ma sono veramente contento di essere qui con voi, di condividere con voi tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme.”

“Ringrazio anche tutte le persone che hanno fatto sì che questo torneo si potesse giocare e grazie anche al pubblico, spero di tornare qui anche l’anno prossimo. So che in questo momento è dura per te, ma ti auguro di riuscire presto a conquistare il primo titolo ATP, un traguardo che sicuramente meriti”.

I 68 successi italiani nel circuito ATP:

1971- A.Panatta (Senigallia)

1973 – A.Panatta (Bournemouth)

1974 – A.Panatta (Firenze)

1975 – A.Panatta (Kitzbuhel, Stoccolma), Bertolucci (Firenze)

1976 – Bertolucci (Barcellona, Firenze), A. Panatta (Roma, Roland Garros), Zugarelli (Bastad), Barazzutti (Nizza)

1977 – Barazzutti (Bastad, Parigi indoor, Charlotte), Bertolucci (Firenze, Amburgo, Berlino), A.Panatta (Houston)

1978 – A.Panatta (Tokyo)

1980 – A.Panatta (Firenze), Barazzutti (Cairo)

1981 – Ocleppo (Linz)

1984 – Cancellotti (Firenze, Palermo)

1985 – C.Panatta (Bari)

1986 – Cane’ (Bordeaux), Colombo (S.Vincent)

1987 – Pistolesi (Bari)

1988 – Narducci (Firenze)

1989 – Cane’ (Bastad)

1991 – Camporese (Rotterdam), Cane’ (Bologna), Pozzi (Brisbane)

1992 – Camporese (Milano), Pescosolido (Scottsdale)

1993 – Pescosolido (Tel Aviv)

1994 – Furlan (San Jose’, Casablanca)

1998 – Gaudenzi (Casablanca)

2001 – Gaudenzi (St. Polten, Bastad)

2002 – Sanguinetti (Milano, Delray Beach)

2004 – Volandri (St. Polten)

2006 – Bracciali (Casablanca), Volandri (Palermo)

2011 – Seppi (Eastbourne)

2012 – Seppi (Belgrado, Mosca)

2013 – Fognini (Stoccarda, Amburgo)

2014 – Fognini (Vina del Mar)

2016 – Lorenzi (Kitzbuhel), Fognini (Umago)

2017 – Fognini (Gstaad)

2018 – Fognini (San Paolo, Bastad, Los Cabos), Cecchinato (Budapest, Umago), Berrettini (Gstaad)

2019 – Cecchinato (Buenos Aires), Fognini (Montecarlo), Berrettini (Budapest, Stoccarda), Sonego (Antalya)

2020 – Sinner (Sofia)