Sergiy Stakhovsky costretto al ritiro a Bratislava: è risultato positivo al Covid-19

Il trentaquattrenne ucraino Sergiy Stakhovsky, attuale numero 195 del ranking ATP in singolare (è stato n.31 nel settembre 2010), non è potuto scendere in campo nella giornata odierna in occasione dei quarti di finale del torneo Challenger di Bratislava. Il nativo di Kiev, che avrebbe dovuto vedersela con il tedesco Maximilian Marterer, è infatti risultato positivo al Covid-19 ed è stato dunque costretto a ritirarsi dalla manifestazione: nel pomeriggio verrà sottoposto ad un secondo tampone che accerterà o meno il primo caso di contagio all’interno del torneo slovacco.