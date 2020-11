Rafael Nadal fiducioso per le Finals ATP: “Questi incontri di Parigi mi hanno aiutato”

Rafael Nadal è stato eliminato ieri nelle semifinali dell’ATP Masters 1000 di Parigi, dal tedesco Alexander Zverev, ma non si scoraggia alla vigilia di un obiettivo ancora più grande, che è il tentativo di vincere le Finals ATP di Londra per la prima volta in carriera. Il 34enne spagnolo confida che i quattro incontri tenutisi a Parigi, anche se non ha giocato bene, siano importanti per aumentare le sue possibilità di successo.

“Non è stato un brutto torneo per me. Ho passato molte ore in campo e questi quattro incontri sono importanti per me e mi hanno aiutato. Ho bisogno di tempo per abituarmi ai campi veloci indoor. Certo che volevo vincere, ma sapevo già che sarebbe stato difficile”, ha confessato in conferenza stampa dopo la semifinale.

Il 34enne spagnolo indica ciò che deve migliorare per la O2 Arena. “Devo migliorare dalla parte del rovescio. Sento che potrei perderlo da un momento all’altro. E’ fondamentale migliorare da quella parte del campo per aumentare le mie possibilità di vincere a Londra”.

Nadal, ricordiamo, non ha mai vinto le Finals ATP ma ha raggiunto la finale due volte, nel 2010 (perse con Roger Federer) e nel 2013 (con Novak Djokovic).