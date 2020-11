Challenger Parma 2: Fabrizio Ornago, eliminato al 1° turno delle qualificazioni, entra in tabellone come lucky loser

Nella mattinata di oggi, martedì 3 novembre, si è registrato un altro ritiro dal tabellone principale del torneo Challenger di Parma 2: Filippo Baldi, che al primo turno se la sarebbe dovuta vedere con Lorenzo Musetti, ha infatti annunciato il suo forfait a causa di un problema alla spalla destra.

Al suo posto, nel main draw, è così entrato il lucky loser Fabrizio Ornago, attuale n.424 del ranking ATP in singolare: il ventottenne lombardo era stato eliminato nella giornata di sabato al primo turno delle qualificazioni da Matteo Gigante (6-1 5-7 7-6) ma viste le numerose cancellazioni delle ultime ore (oltre ai quattro qualificati sono stati ammessi in tabellone tutti e quattro i perdenti al turno decisivo, vale a dire Karlovskiy, Gigante, Rune e Arnaboldi) ha deciso di firmare per l’accesso come lucky loser e, alla fine, è stato premiato. Per Ornago, che in carriera non è mai andato oltre la posizione n.355 (best ranking raggiunto nel novembre 2018), si tratta della ventunesima presenza in un tabellone principale di un torneo Challenger: le uniche tre vittorie sono giunte sulla terra battuta (Sibiu 2018 contro Ungur, Campinas 2018 contro Joao Souza e Sopot 2019 contro Alen Avidzba).