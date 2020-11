Rafael Nadal spiega perché non è mai riuscito a vincere il torneo di Bercy

Rafael Nadal, numero due del mondo, gioca questa settimana il Masters 1000 di Parigi Bercy, una delle poche gare del circuito dove non è mai riuscito a sollevare il trofeo.

In questa stagione così strana per via del coronavirus, lo spagnolo emerge come il grande candidato al titolo, grazie ai ritiri di Novak Djokovic, Dominic Thiem e Roger Federer. Nadal ha spiegato perché non ha mai vinto questo torneo. “In altri tornei ho avuto sicuramente più successo di questo. È vero che non ho mai vinto qui, ma è perchè in questo periodo della stagione sono sempre fisicamente molto stanco”.

“Su questo tipo di superfici ho bisogno di essere in piena forma. Ho anche dovuto ritirarmi un paio di volte a Parigi. Ora sono più preparato a giocare su queste superfici. Se non sono al 100%, le mie opzioni diminuiscono notevolmente e i miei rivali giocano ad un livello molto alto su queste superfici. Farò del mio meglio però come ho sempre fatto durante la mia carriera, per ottenere il titolo”.