Esquire dedica il numero di novembre a Musetti, “non aprirò mai un profilo TikTok”

L’astro nascente del tennis azzurro Lorenzo Musetti ha attirato l’attenzione del magazine Esquire (storica rivista fondata negli USA negli anni ’30, leader nel raccontare storie di moda, uomini e tendenze), che gli ha dedicato il servizio principale del numero di novembre, inclusa la copertina.

All’interno troviamo un bel reportage fotografico, con Lorenzo che posa con completi eleganti ed una mise tennistica a dir poco retrò…, ed una intervista interessante della collega Carlotta Sisti. Riportiamo qualche passaggio, potete trovare la versione integrale sul magazine.

“Le uscite per andare a ballare o al pub non mi tentano granché. Se ho del tempo libero, ed è pochissimo, ne approfitto per riposare. O andare al mare, che amo moltissimo”.

“Come mi sono trovato sul set fotografico? Per essere il mio primo shooting di moda, e non un servizio fotografico legato al tennis, me la sono cavata bene. O almeno credo”.

“Che musica ascolto prima di un match? Mi piace molto il rap americano, in particolare quello old school. Io poi ho questo rito: per ogni torneo ho una canzone che ascolto sempre, tipo mantra. Per esempio, al Challenger di Trieste avevo nelle cuffie Stavo pensando a te di Fabri Fibra, che non è un pezzo super carico, ma mi dava molta tranquillità e allo stesso tempo mi esaltava”.

“Come ho iniziato? Grazie a papà, operaio in un’impresa di marmo a Carrara. A quattro anni, per gioco, ho incominciato a palleggiare con lui, nello scantinato della nonna. Nel giro di poco tutto ha preso una piega più seria, fino a quando, a otto anni, mi portano al Circolo Tennis Spezia, per farmi partecipare ai campionati a squadre. Lì ho conosciuto Simone Tartarini, che da maestro è diventato vero e proprio allenatore. Devo a lui l’essere diventato un giocatore. Anche l’accademia di Patrick Mouratoglou, l’allenatore di Serena Williams, è stata importante, perché mi ha spesso ospitato per qualche settimana di allenamento. Ma, tengo a dirlo, l’ultima parola spetta a coach Tartarini. Il merito, se diventerò un grande giocatore, è al cento per cento suo“.

“Il mio idolo? Roger è da sempre il mio giocatore preferito, è il mio riferimento, e continua ad esserlo. Anche umanamente. Sono cresciuto con la rivalità tra lui e Nadal, e quando mi chiedono quale sarebbe la mia finale dei sogni rispondo sempre contro Roger a Wimbledon”.

“Che tennista sono? Mi piace variare tanto, il mio gioco è fatto proprio di variazioni e questo è un vantaggio nel tennis moderno, dove diversi giocatori non hanno un “piano b” ma solo un “piano a” e vanno in difficoltà se l’avversario ribalta la situazione. Di me i commentatori e i tecnici amano il rovescio a una mano, che in effetti è un bel colpo e ne sono consapevole. In generale, se dovessi definirmi come tennista, mi piace dire che mi considero un giocatore un po’ rétro, vecchio stile diciamo, e questo a mio avviso è qualcosa di prezioso. Non mi voglio sbilanciare, perché la carriera è ancora lunga, ma mi definirei completo. O meglio, abbastanza completo”.

“Nel tennis ci sono le amicizie, ora sono addirittura di più di quelle di casa. Ci sono tennisti con i quali sono letteralmente cresciuto, e anche altri, ed è molto arricchente, di diversi Paesi”.

“Cosa non mi convince di TikTok? Che è terribile, davvero brutto…”.