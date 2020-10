Andy Murray dà forfait per il torneo di Colonia 2. Ancora problemi all’anca

Andy Murray, ex numero uno al mondo e attualmente fuori dalla top 100 , continua a vivere giorni difficili della sua carriera. Dopo essere stato operato nel 2019 all’anca (poi recuperò bene da quell’operazione, infatti vinse un torneo in singolare alla fine dello scorso anno), il 33enne scozzese non riesce proprio a farcela nel 2020 e questa domenica ha addirittura scelto di rinunciare all’ATP 250 a Colonia, in Germania.

Dopo aver perso al primo turno nel Colonia 1 la scorsa settimana, Murray ha scelto di fermarsi di nuovo a causa di un infortunio all’anca (nuovamente) e non è sicuro se gareggerà di nuovo nel 2020. Se lo farà, sarà nel torneo Masters 1000 di Parigi Becy, in Francia, tra due settimane.