Le parole di Marco Cecchinato e Laslo Djere dopo la conclusione del torneo di Sardegna. Cecchinato ” Peccato per il match di oggi: è mancato un piccolo passettino. Altro sulla partita non voglio dire perché è meglio di no” (con il video della finale)

Marco Cecchinato : “Grazie all’organizzazione per questa wild card: giocare un torneo in Italia è sempre un onore per me. E sono contento di essere arrivato in fondo. Organizzare un torneo ATP in così poco tempo non è certo facile: complimenti allo Sport Village per tutto quello che hanno fatto. Peccato per il match di oggi: è mancato un piccolo passettino. Altro sulla partita non voglio dire perché è meglio di no…. Comunque sono contento perché so che sono sulla strada giusta”.

Laslo Djere “Prima di tutto voglio congratularmi con Marco per quello che ha fatto in questa settimana. Credo di aver giocato un giocato il mio match migliore di questa settimana. Torno a casa con tanti bei ricordi di un torneo bellissimo”.