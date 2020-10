ATP Anversa: Il Tabellone di Quali. Due azzurri ai nastri di partenza

ATP Antwerp 250 | Indoor | e394.800

(1) Caruso, Salvatore vs (Alt) Geerts, Michael

(WC) Ionel, Nicholas David vs (8) Sugita, Yuichi

(2) Sousa, Joao vs Seppi, Andreas

Galan, Daniel Elahi vs (7) Ruusuvuori, Emil

(3) Coria, Federico vs Taberner, Carlos

(WC) Khan, Zane vs (5) Harris, Lloyd

(4) Giron, Marcos vs Majchrzak, Kamil

(Alt) Broady, Liam vs (6) Uchiyama, Yasutaka

1. [Alt] Liam Broadyvs [6] Yasutaka Uchiyama2. [3] Federico Coriavs Carlos Taberner3.vs [Alt] Michael Geerts4. [2] Joao Sousavs

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Marcos Giron vs Kamil Majchrzak

2. [WC] Nicholas David Ionel vs [8] Yuichi Sugita

3. [WC] Zane Khan vs [5] Lloyd Harris

4. Daniel Elahi Galan vs [7] Emil Ruusuvuori