Novak Djokovic non giocherà a Parigi Bercy

Novak Djokovic, numero uno al mondo, ha confermato questo venerdì alla stampa del suo Paese che il suo programma fino alla fine del 2020 non include il Masters 1000 di Parigi Bercy. Il 33enne serbo opterà per una soluzione diversa tra un anno, quando anche le classifiche funzioneranno in modo diverso.

Djokovic sarà al via nell’ATP 500 a Vienna tra 10 giorni e poi alle Finals ATP, tornei in cui potrà aggiungere 500 e 1300 punti rispettivamente alla sua classifica. A Parigi, otterrebbe sempre lo stesso numero di punti, poiché fino alla fine di febbraio i punti dell’anno precedente non sono scalati se non si migliora il risultato,

Djokovic ha vinto Parigi Bercy l’anno scorso, quindi non potrà guadagnare punti in quella settimana. Ma può farlo a Vienna (non ha giocato nel 2019) e a Londra (ha perso nella fase a gironi con 1 vittoria e 2 sconfitte).