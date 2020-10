ATP Sardegna: Il programma di Giovedì 15 Ottobre, In campo tre azzurri in singolare

FORTE VILLAGE COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Yannick Hanfmann vs [3] Casper Ruud

2. [WC] Lorenzo Musetti vs [Q] Andrea Pellegrino

3. [WC] Marco Cecchinato vs [7] Tommy Paul

4. [4] Albert Ramos-Vinolas vs Corentin Moutet (non prima ore: 15:00)

SARDEGNA COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Simone Bolelli / Maximo Gonzalez vs Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori

2. [3] Marcus Daniell / Philipp Oswald vs [2] John Peers / Michael Venus (non prima ore: 11:30)