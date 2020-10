ATP Sardegna: Lorenzo Musetti c’è! Battuto Pablo Cuevas e conquista il secondo turno

Importante vittoria di Lorenzo Musetti che approda al secondo turno nel torneo ATP 250 di Sardegna.

L’azzurro ha sconfitto questa mattina all’esordio Pablo Cuevas classe 1986 e n.63 del mondo con il risultato di 76 (4) 75 dopo 2 ore e 9 minuti di partita.

Al secondo turno Lorenzo Musetti sfiderà uno tra Travaglia o Pellegrino.

Primo set: I due giocatori non concedevano nulla al servizio solo Musetti sul 4 a 5, ed era alla battuta, è arrivato a due punti dal perdere la frazione ma sul 40 pari Cuevas commetteva un gratuito di diritto e sulla palla game Lorenzo piazzava un servizio vincente impattando sul 5 pari.

Nel tiebreak l’azzurro sotto per 1 a 2 e minibreak per l’avversario piazzava un bel parziale di cinque punti ad uno portandosi sul 6 a 3.

Dopo aver mancato il primo set point (Volée tremante di Musetti e passante di rovescio vincente di Cuevas), nel punto successivo l’azzurro con un bellissimo rovescio vincente lungolinea conquistava la frazione per 7 punti a 4.

Secondo set: Musetti piazzava il break nel secondo gioco ma nel game successivo cedeva la battuta dopo aver mancato una palla del 3 a 0.

Sul 2 pari nuovo servizio perso dall’italiano (con uhn dritto inside-in vincente del sudamericano sulla palla break) e andava sotto sul 2 a 4.

Sul 4 a 3 in favore di Cuevas e servizio per Pablo arrivava l’interruzione per pioggia.

Alla ripresa Pablo teneva la battuta, dal 15-40 e andava sul 5 a 3.

Sul 4 a 5 però Musetti piazzava il controbreak a 15 mettendo a segno un bellissmo rovescio vincente sul break point.

L’italiano poi dopo aver tenuto ai vantaggi il servizio, ma senza annullare palle break, sul 6 a 5 conquistava il terzo break del set (ai vantaggi dal 30-40) e alla seconda palla match a dispozione, e dopo un altro bellissimo rovescio vincente sul 40 pari, conquistava il break e la partita per 7 a 5 dopo un letale doppio fallo di Cuevas sul match point.