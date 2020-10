Roland Garros: Il programma di Venerdì 09 Ottobre. Ci sono le semifinali maschili

Court Philippe-Chatrier – Ore: 14:50

Diego Schwartzman vs Rafael Nadal

Novak Djokovic vs Stefanos Tsitsipas

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova vs Kristina Mladenovic / Timea Babos

Desirae Krawczyk / Alexa Guarachi vs Iga Swiatek / Nicole Melichar

Court 14 – Ore: 11:00

Dominic Stephan Stricker vs Juan Bautista Torres

Elsa Jacquemot vs Alexandra Eala

Lisa Pigato / Eleonora Alvisi vs Oksana Selekhmeteva / Kamilla Bartone

Dominic Stephan Stricker / Flavio Cobolli vs Giovanni Mpetshi perricard / Lilian Marmousez

Court 7 – Ore: 11:00

Momoko Ohtani vs Yui Kamiji

Shingo Kunieda / Gustavo Fernandez vs Gordon Reid / Alfie Hewett

Andy Lapthorne / Dylan Alcott vs David Wagner / Sam Schroder

Court 9 – Ore: 11:00

Sam Schroder vs David Wagner

Charlotte Famin / Marjolein Buis vs Jordanne Whiley / Yui Kamiji

Aniek Van koot / Diede De groot vs Momoko Ohtani / Kgothatso Montjane

Court 13 – Ore: 11:00

Alina Charaeva vs Polina Kudermetova

Leandro Riedi vs Guy Den ouden

Natan Rodrigues / Bruno Oliveira vs Dalibor Svrcina / Martin Krumich

Guillermina Grant / Jessica Bouzas maneiro vs Diana Shnaider / Maria Bondarenko