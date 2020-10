Roland Garros: Diego Schwartzman vince un match maratona contro Dominic Thiem durato 5 ore e 8 minuti. Prima volta in semifinale in uno Slam

Dominic Thiem (ATP 3) non è riuscito a staccare il biglietto valido per le semifinali del Roland Garros. L’austriaco è infatti stato superato, al termine di una battaglia lunga oltre cinque ore, da Diego Schwartzman (14) con il punteggio di 7-6 (7/1) 5-7 6-7 (8/6) 7-6 (7/5) 6-2. La partita è stata contraddistinta dal grande equilibrio tra i due tennisti con l’austriaco che, complice anche la pesante terra rossa parigina e il forte vento, non è riuscito a trovare i suoi ritmi migliori.

L’incontro ha visto il 28enne di Buenos Aires aggiudicarsi il primo set, grazie anche alle imprecisioni del suo avversario. Il fresco vincitore degli US Open ha poi conquistato le successive due frazioni prima che il ritorno di fiamma di Schwartzman posticipasse il verdetto al quinto set. L’ultimo atto della combattutissima sfida, 18 i break totali della partita, è poi finito nelle mani dell’argentino che sfiderà al prossimo turno il vincente della sfida tra Sinner e Nadal.