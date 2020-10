Roland Garros: Niente da fare per Jasmine Paolini contro Petra Kvitova

Niente da fare per Jasmine Paolini uscita di scena al secondo turno del Roland Garros.

La tennista toscana è stata battuta da Petra Kvitova, testa di serie n.7, con il risultato di 63 63 dopo 1 ora e 24 minuti di partita.

La Kvitova era molto aggressiva in risposta e al servizio e cercava sempre di chiudere gli scambi in pochi colpi cercando costantemente il vincente.

Primo set: La Paolini in pochi minuti andava sotto per 1 a 5, grazie ai break della ceca nel secondo e al sesto gioco.

Reazione della Paolini che piazzava il break nel settimo gioco e poi dopo aver annullato due palle set teneva la battuta portandosi sul 3 a 5.

Sul 5 a 3 la Kvitova pur commettendo due doppi falli e annullando una palla break riusciva a tenere il servizio e vincere la frazione per 6 a 3.

Secondo set: Le due giocatrici fino al 3 pari perdevano la battute entrambe in due occasioni.

Sul 3 pari Jasmine cedeva nuovamente il servizio (a 30) e poi Petra sul 4 a 3, dallo 0-30- infilava 4 punti consecutivi e teneva la battuta prima di piazzare un nuovo break (a vantaggi dal 40-30) ed alla prima palla match utile chiudeva la partita per 6 a 3.