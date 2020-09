Roland Garros: Lorenzo Giustino “Mi sento bene, non mi fa male nulla. Domani penso che farò un giro perché mi sento incredibilmente fresco ”

Lorenzo Giustino, 29 anni, ha vissuto questo lunedì il momento più bello della sua carriera, qualificandosi per il secondo round del Roland Garros dopo aver battuto in un duello durato 6:05 contro il giovane francese Corentin Moutet. L’azzurro è apparso in conferenza stampa per parlare dell’incontro e ha assicurato, tra una risata, di essere pronto ad affrontare l’argentino Diego Schwartzman al secondo turno.

“Mi sento bene, non mi fa male nulla. Domani penso che farò un giro perché mi sento incredibilmente fresco ”, ha dichiarato sorridendo Lorenzo, che attualmente è fuori dalla top 150 e non è mai entrato, fino ad oggi, nei top 100 in carriera.